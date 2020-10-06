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10:44

В России выявили более 11 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, 411 – в Петербурге

фото ЗакС политика В России выявили более 11 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, 411 – в Петербурге

В России за последние сутки зафиксировано 11 615 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Всего за время эпидемии с марта, по официальным данным, зарегистрировано 1 237 504 случаев, из них 988 576 окончились выздоровлением. Умерли 21 663 пациентов с коронавирусом, из них 188 включили в статистику за минувший день.

В Петербурге число зараженных увеличилось на 411 человек: заболели всего 45 176 горожан за все время. Зафиксированы 34 новых смерти от коронавируса, всего умершими от болезни в городе считаются 3 107 человек. В Ленобласти прибавилось 87 заболевших, всего известно о 8 652 зараженных жителей региона.

В Мурманской области число зараженных коронавирусом возросло до 15 610 человек (+124), в Архангельской – до 14 438 (+187), в Коми – до 8 961 (+113). В Псковской области всего заболели 5 719 человек (+58), в Новгородской – 5 588 (+58), в Вологодской – 4 949 (+56). В Калининградской области в статистику внесены 4 776 заболевших (+65), в Карелии – 4 256 (+25), в НАО – 338 (0).

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10:44 В России выявили более 11 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, 411 – в Петербурге

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