Дело о взятках против экс-главы архангельского УФНС передадут в прокуратуру

В Архангельской области уголовное дело о коррупции в отношении Сергея Родионова, бывшего главы регионального управления налоговой службы, закончили расследовать и в ближайшее время передадут в прокуратуру. Главному фигуранту официально предъявили обвинение, сообщили в пресс-службе местного СК.

Согласно материалам дела, в 2019 году на территории Петербурга и Архангельска экс-чиновник после вымогательства сумел получить от бизнесмена 8,9 млн рублей за смягчение фискальных претензий к нему. Подобное за Родионовым было замечено силовиками и ранее. По версии следствия, еще в 2013 году он получил от другого предпринимателя 1,3 млн рублей. За эти деньги глава налоговой пообещал "закрыть глаза" на налоговые нарушения компании оппонента и тем самым дать ему уйти от ответственности.

Родионова задержали в ноябре прошлого года.