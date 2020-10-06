Правозащитники требуют прекратить использовать обыски как инструмент давления

Три правозащитные организации – "Мемориал", "Открытая Россия" и фонд "Общественный вердикт – в совместном заявлении потребовали прекратить использовать обыски как инструмент давления на граждан и пересмотреть положения Уголовно-процессуального кодекса, которые касаются порядка их проведения.

Заявление организации сделали после того, как главный редактор Koza.Press Ирина Славина покончила с собой 2 октября в Нижнем Новгороде. Она сделала это на следующий день после обыска в ее доме по делу о работе с нежелательной организацией.

По мнению правозащитников, обыск "превращен из инструмента расследования преступления в способ силового и психологического давления". Они подчеркнули, что в УПК есть лазейки, позволяющие правоохранителям действовать без судебного разрешения на обыск, из-за чего "каждый второй обыск – "неотложный"". К тому же, заявили организации, и суд все чаще при принятии решений об обыске "не вдается в детали, автоматом "штампуя" постановления в пользу следователя". Также, говорится в заявлении, следователи нередко отказываются допускать адвокатов к месту проведения обысков. "Сам обыск превратился в инструмент запугивания", - подчеркнули авторы заявления.

"Мы, представители гражданских организаций, требуем прекратить использование обысков для запугивания граждан. В УПК должны быть внесены изменения, препятствующие злоупотреблениям следователя. Судебный контроль за производством обысков из формальности следует превратить в работающий инструмент. "Обыски устрашения" должны быть прекращены, иначе они сломают ещё множество судеб", - заявили представители "Мемориала", "Открытой России" и "Общественного вердикта". Они призвали адвокатов, юристов и представителей гражданского общества "объединить усилия и выработать пакет требований", которые позволили бы "бы устранить условия, породившие трагедию в Нижнем Новгороде".