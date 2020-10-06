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12:54

ЕСПЧ присудил Удальцову 12,8 тысяч евро за декабрьские задержания в 2011 году

фото ЗакС политика ЕСПЧ присудил Удальцову 12,8 тысяч евро за декабрьские задержания в 2011 году

Европейский суд по правам человека постановил выплатить координатору "Левого фронта" Сергею Удальцову компенсацию в 12,8 тысяч евро по жалобе о задержаниях в Москве в 2011 году, передает "Интерфакс".

ЕСПЧ счел, что в декабре 2011 года при задержаниях, госпитализации и аресте Удальцова были нарушены его права на свободу и на справедливый суд. Удальцов утверждал, что его преследовали за политическую деятельность.

В 2011 году Удальцова задержали в день выборов в Госдуму, когда он собирался на митинг против фальсификаций. Его арестовали на пять суток по статье о неповиновении полицейским. Тогда Удальцов объявил сухую голодовку, вскоре его госпитализировали, затем, после получения медицинской помощи, он отправился домой – и это квалифицировали как побег. Затем его снова задержали и арестовали уже на 15 суток.

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