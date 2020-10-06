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13:53

Суд оставил в силе штраф координатору штаба Навального в Архангельске за клип Децла

фото ЗакС политика Суд оставил в силе штраф координатору штаба Навального в Архангельске за клип Децла

Архангельский облсуд оставил в силе штраф координатору местного штаба Навального Андрею Боровикову за публикацию клипа Децла "Лигалайз", передает "МБХ медиа".

Ранее Боровикова оштрафовали на 4 тысячи рублей за то, что он опубликовал этот клип во "ВКонтакте". Суд решил, что активист нарушил ст. 6.13 КоАП (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства).

По мнению Боровикова, эксперт, исследовавший клип, был предвзят. "[Этот эксперт] написал, что я являюсь ярким политическим деятелем, координатором штаба Навального, поэтому ко мне прислушиваются люди. Но дело в том, что эксперт должен рассматривать предмет дела, а не мою личность", - подчеркнул Боровиков.

Он заявил на суде, что в клипе нет ни слова про наркотики. Боровиков намерен обжаловать решение суда и дальше, вплоть до ЕСПЧ.

Тем временем Боровикову грозит наказание за еще один музыкальный клип, на этот раз – по уголовной статье. Из-за клипа Rammstein его обвинили в распространении порнографии.

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