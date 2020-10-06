18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:54

Соцсеть Instagram начала маркировать "подконтрольные государству" аккаунты

фото ЗакС политика Соцсеть Instagram начала маркировать "подконтрольные государству" аккаунты

Администрация социальной сети Instagram внедрила практику маркировки некоторых аккаунтов, которые, по ее мнению, полностью или частично управляются властями той или иной страны. Теперь в верхней части таких страниц стоит пометка "аккаунт подконтролен государству".

О том, что их эта мера коснулась, сообщили представители РИА "Новости". При этом руководству информагентства "от отметки ни горячо ни холодно", поскольку оно не скрывает своей принадлежности к государству.

"Но вопрос про двойные стандарты остаётся открытым: маркировки на контролируемых государством аккаунтах западных СМИ мы не видим. А хотелось бы", - говорится в сообщении от пресс-службы владеющей информагентством медиагруппы RT.

Аналогичным образом ранее аккаунты медиа, входящих в RT, были помечены в других социальных сетях - Twitter и Facebook.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:48 ОЗХО подтвердила отравление Навального "Новичком"

17:35 Антимонопольщики просят Путина поднять им оклады до уровня налоговиков

17:28 Псковского экс-депутата заподозрили в призывах к экстремизму из-за видео на YouTube

17:06 Смольный согласовал эскиз мемориальной доски Борису Стругацкому

16:59 Глава Архангельской области хочет покрыть убытки его региона из федерального бюджета

16:56 Путин счел сентябрь самым удобным месяцем для проведения выборов

16:33 Путин подписал указ о создании Фонда защиты детей

16:29 В Нижнем Новгороде простились с Ириной Славиной

15:58 Профсоюз журналистов требует возбудить дело о доведении Славиной до самоубийства

15:54 Соцсеть Instagram начала маркировать "подконтрольные государству" аккаунты

15:27 ЕСПЧ обязал Россию выплатить Удальцову почти 13 тысяч евро за старые задержания

14:53 Во Пскове заработала новая инфекционная больница, построенная силами Минобороны

14:26 Ученые заявили о гибели 95% морских организмов в бухте на Камчатке

14:19 Эсеры внесут законопроект об обязательной регистрации домашних животных

13:53 Суд оставил в силе штраф координатору штаба Навального в Архангельске за клип Децла

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru