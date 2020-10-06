Профсоюз журналистов требует возбудить дело о доведении Славиной до самоубийства

Профсоюз журналистов и работников СМИ опубликовал заявление, в котором потребовал расследовать обстоятельства самоубийства главного редактора Koza.Press Ирины Славиной в Нижнем Новгороде и наказать виновных в доведении ее до этого.

Организация называет это письмо публичным обращением в МВД, Следственный комитет и Генпрокуратуру с требованием "расследовать жестокое преступление — доведение Ирины Славиной до самоубийства".

"Мы уверены, что причиной самоубийства Ирины стало непрерывное преследование и давление на журналистку со стороны силовых структур государства", - подчеркнули представители организации.

Славина покончила с собой 2 октября перед зданием управления МВД по Нижегородской области: за день до этого к ней пришли с обыском по делу о работе с нежелательной организацией. Она нередко сталкивалась с проблемами из-за своей работы: в июне на журналистку завели дело фейковых новостях из-за новости о заражении коронавирусом одного из руководителей академии самбо в Кстово, еще раньше ее штрафовали за участие в акции памяти Бориса Немцова.

Ранее комиссия СПЧ потребовала проверить обоснованность обыска у Славиной накануне ее гибели.

фото: Ирина Славина / Facebook