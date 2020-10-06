В Нижнем Новгороде простились с Ириной Славиной

В Доме ученых в Нижнем Новгороде прошла церемония прощания с главным редактором Koza.Press Ириной Славиной, сообщает "Протестный Нижний Новгород".

Проститься с журналисткой пришли несколько сотен человек, в том числе – губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Пресс-служба Никитина в разговоре с "Подъемом" сообщила, что это было "его личное решение", и это специально "никак не публичили".

После церемонии люди двинулись маршем по центру Нижнего Новгорода – с цветами и портретами Славиной.

Славина покончила с собой 2 октября перед зданием управления МВД по Нижегородской области. За день до этого к ней пришли с обыском по делу о работе с нежелательной организацией.

На месте ее гибели местные жители организовали стихийный мемориал. Несколько раз принесенные ими цветы и портреты убирали, губернатор Никитин попросил мемориал не трогать.

Акции памяти Славиной проходили в разных городах, в том числе в Петербурге.