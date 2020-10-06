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16:56

Путин счел сентябрь самым удобным месяцем для проведения выборов

фото ЗакС политика Путин счел сентябрь самым удобным месяцем для проведения выборов

Президент Владимир Путин считает сентябрь наиболее удобным вариантом для проведения единого дня голосования, передает ТАСС.

Во вторник, 6 октября, Путин проводит встречу с лидерами фракций Госдумы.

"Лето закончилось, семьи вернулись домой, начинается учебный год, и родители на месте. Поэтому исходим из того, что для людей [проведение выборов в сентябре] - удобнее всего", - отметил Путин, говоря о предложениях перенести единый день голосования на другие месяцы. При этом он отметил, что "нужно коллег послушать и аргументы иметь в виду".

По словам Путина, "есть везде и плюсы, и минусы", если предлагать другие месяцы для проведения выборов. Глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов заметил, что во многих других странах тоже проводят избирательные кампании в сентябре.

В сентябре идею перенести день голосования в России предлагала глава ЦИК Элла Памфилова. По ее мнению, стоило бы проводить выборы в апреле, в дни весенних каникул у школьников.

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