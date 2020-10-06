Глава Архангельской области хочет покрыть убытки его региона из федерального бюджета

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, выступая с трибуны Совета Федерации, заговорил об убыточности его региона и предложил покрыть эти убытками средствами из федеральной казны. Мероприятие осветил сайт правительства региона. Чиновник обратил внимание на так называемые выпадающие доходы местных бюджетов: по его подсчетам, выделенные поморам на следующий год 3,4 млрд рублей покрывают эти издержки только на треть, в связи с чем Цыбульский ждет увеличения финансирования.

"Это было бы существенным подспорьем. И второе – необходимо объективно смотреть на те выпадающие доходы, которые есть в бюджетах конкретных субъектов, исходя из их структуры и исходя из их налогового потенциала", - приводятся слова Цыбульского.

Особенную проблему для его территории, подчеркнул он, составляет проблемное состояние дорожного фонда. В этой отрасли, по имеющимся у губернатора прогнозам, за будущий год выпадающих доходов должно образоваться на 1 млрд рублей.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко, в свою очередь, предположила, что Минфин прислушается к словам руководителя Архангельской области.

Выступая ранее осенью на тему крупного госдолга вверенной ему области (к концу лета он составлял более 34 млрд рублей), Цыбульский предложил жителям региона не относиться этому как к серьезной проблеме.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.