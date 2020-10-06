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17:06

Смольный согласовал эскиз мемориальной доски Борису Стругацкому

фото ЗакС политика Смольный согласовал эскиз мемориальной доски Борису Стругацкому

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга согласовал окончательный эскиз мемориальной доски писателю Борису Стругацкому, сообщил ЗАКС.Ру депутат Законодательного собрания от "Яблока" Борис Вишневский. Он уточнил, что доску планируют установить на доме 4 по улице Победы. Там Стругацкий жил в 1964-2012 годах.

По словам депутата, мемориальную табличку будут изготавливать около месяца. Вишневский надеется, что установка памятника пройдет 19 ноября - в годовщину кончины писателя. 

Напомним, законопроект об установке мемориальной доски Борису Стругацкому одобрили еще осенью 2019 года. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал соответствующее постановление в мае 2020 года. 

 

София Саттарова


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