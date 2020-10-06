ОЗХО подтвердила отравление Навального "Новичком"

Специалисты Организации по запрещению химического оружия нашли в анализах Алексея Навального следы вещества из группы ядов "Новичок", говорится в заявлении организации.

Выводы ОЗХО представила в отчете правительству Германии, который был передан накануне. В организации подчеркнули, что речь идет о типе "Новичка", не включенном в список запрещенных веществ ОЗХО.

20 августа Навальный впал в кому при перелете из Томска в Москву. Его экстренно доставили в больницу в Омске, где приземлился самолет, затем, спустя пару дней перевезли в немецкую клинику "Шарите". 7 сентября Навальный начал приходить в себя, а 23 сентября его выписали из стационара.

Кабмин Германии заявил, что специалисты трех независимых лабораторий подтвердили наличие следов токсина группы ядов "Новичок" в организме Навального. При этом российская сторона утверждает, что в анализах политика следов яда найдено не было.