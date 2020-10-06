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18:23

Миронов предложил ужесточить требование к партиям для участия в думских выборах без сбора подписей

фото ЗакС политика Миронов предложил ужесточить требование к партиям для участия в думских выборах без сбора подписей

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предлагает увеличить число депутатов, которые партии должны провести в заксобрания регионов для участия в выборах в Госдуму без сбора подписей, с одного до пяти, передает РИА "Новости".

По словам Миронова, на встрече лидеров думских фракций с президентом Владимиром Путиным он обратил внимание "на то, что необходимо все-таки как-то более разумно ставить барьер для партий при выборах в Госдуму".

"Не просто, если одного депутата провели в одном субъекте, и уже [партия] имеет право без сбора подписей избираться в Госдуму, а чтобы хотя бы в пяти субъектах РФ", - пояснил Миронов.

Пока участвовать в думских выборах без сбора подписей могут те партии, у  которых хотя бы один кандидат прошел по спискам в региональный парламент. Таким образом, это право на выборах в Госдуму в 2021 году есть у 16 партий, из которых три – новые: это "Новые люди", "За правду" и "Зеленая альтернатива".

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