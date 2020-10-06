Жириновскому не подходит сентябрь для проведения единого дня голосования

Бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский не согласился с президентом Владимиром Путиным относительно оптимального месяца для проведения единого дня голосования. Для думского депутата первый месяц осени все еще остается временем праздности и разъездов. По мнению Жириновского, избирателям и кандидатам силой "навязывают" сентябрь для осуществления электоральных процедур.

"Это неудобно. Сентябрь должен быть месяцем для отпусков. Ведь на юге в это время ещё +30, а на севере уже где-то минус. А у нас сотни тысяч чиновников, членов их семей, бюджетников – все вынуждены работать всё лето. Лучший день для голосования – последний понедельник апреля", - цитирует политика РИА "Новости".

При этом Жириновский поддерживает практику многодневного голосования, впрочем, пока как минимум с одной оговоркой.

"Но давайте тогда определимся, когда у нас последний день агитации. Потому что сейчас в регионах все на свое усмотрение действуют, полная неразбериха", - посетовал глава ЛДПР.

Отметим, что новейшие изменения законодательства с 2020 года позволяют проводить выборы всех уровней на протяжении трех дней.