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18:52

Зюганов опять назвал Навального "молодым Ельциным, только трезвым"

фото ЗакС политика Зюганов опять назвал Навального "молодым Ельциным, только трезвым"

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече лидеров фракций Госдумы с президентом Владимиром Путиным назвал политика Алексея Навального с молодым экс-президентом Борисом Ельциным, "только трезвым", передает РИА "Новости".

"Мы к выборам отнеслись всерьез. Здесь два подхода: государственно-патриотический или либерально-олигархический с раскруткой Навального. А Навальный - это молодой Ельцин, только трезвый, я знаю эту породу наизусть", - сказал Зюганов.

Это не первый раз, когда Зюганов использует эту формулировку: слово в слово он так же сказал о Навальном в 2017 году после выхода фильма-расследования ФБК о бывшем премьер-министре Дмитрии Медведеве. Тогда Зюганов также называл политика "американской игрушкой, придуманной, подготовленной", чтобы "и дальше нас душить и организовывать "цветную революцию"".

На этот раз Зюганов упомянул Навального на фоне новостей об отравлении политика: чуть ранее ОЗХО пришла к выводу, что Навального отравили веществом из группы "Новичок", ранее не упоминавшимся в списке запрещенных веществ. Речь может идти о некой новой модификации яда.

20 августа Навальный впал в кому при перелете из Томска в Москву. Его экстренно доставили в больницу в Омске, где приземлился самолет, затем, спустя пару дней перевезли в немецкую клинику "Шарите". 7 сентября Навальный начал приходить в себя, а 23 сентября его выписали из стационара.

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