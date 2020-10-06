На поверхности Карповки устранили загрязнение

Реку Карповку избавили от пленки, образовавшейся на воде, на которую чиновникам пожаловались граждане, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета по природопользованию. Отмечается, что пятно имело органическую природу. Как и в иных аналогичных ситуациях, проблему отправили решать специалистов из подведомственного Смольному ГУП "Пиларн".

"В зоне производства работ [по очистке дна] установлены боновые заграждения, в которых скапливается пленка для последующей ликвидации. Боновые заграждения были смещены, в силу чего произошло распространение органической пленки по течению реки", - рассказали в комитете.

Ликвидаторы загрязнения использовали для обработки воды активную пену.

Накануне сообщалось о масляном пятне, возникшем в канале Грибоедова.