Ради усыновления всех детдомовцев Милонов хочет полностью запретить суррогатное материнство

Петербургского депутата из Государственной думы Виталия Милонова пригласили на федеральный телеканал НТВ для того, чтобы обсудить с ним проблему суррогатного материнства в России. В студии политик привычно стал призывать к запретам, на этот раз напрямую связав наличие детей в детских домах и распространившуюся практику прибегать к услугам суррогатных матерей.

"Люди заводят детей, как собак! Чтобы песик похож мордочкой на тебя был", - возмутился политик, добавив, что такие услуги нужно целиком и строго-настрого запретить "к чертям собачьим".

Вместо этого, уверен депутат-единоросс, из детских домов "всех детей забрать надо".

Ранее запретительские идеи Милонова в этом направлении касались либо услуг суррогатных матерей для гомосексуалов, либо исключительно платных услуг суррогатного материнства, но никак не всего явления в целом.

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