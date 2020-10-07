В офисе одного из крупнейших ритуальных агентств в Москве прошёл обыск

В столичном офисе ЗАО "Ритуал-Сервис" минувшим днём силовики проводили обыск: компания является одним из крупнейших игроков на рынке похоронных услуг в Москве. В ходе следственных мероприятий были изъяты техника и документация, поделился с РБК совладелец фирмы Олег Шелягов.

Заведовало обысками Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Северному административному округу Москвы.

По словам генерального директора "Ритуал-Сервиса" Дениса Маршавина, доследственные действия правоохранители начали проводить с конца сентября.

"Они заявляют, что работают по заявлению некого лица, которое поступило некому оперуполномоченному, который написал некий рапорт, и теперь целый отдел управления экономической безопасности этим занимается - с выездами и изъятиями документов", - пояснил Маршавин.

В компании заявили, что проверки начались после конфликта в морге при Боткинской больнице: там Ritual.ru работал совместно с ГБУ "Ритуал". Позднее организацию попросили уйти из больницы.

Маршавин полагает, что ГБУ таким образом пытается устранить конкурентов с рынка - тем более, сейчас страну накрыла вторая волна COVID-19.

"Мы предлагаем ГБУ „Ритуал" свою систему бесплатно, чтобы навести порядок на рынке, а недавно мы узнали, что компания объявила тендер на разработку такой же системы на 32 млн рублей", - заключил Маршавин.