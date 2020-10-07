18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

10:22

Депутаты Петербурга решили узнать у губернатора сроки обновления списка ЗНОП

фото ЗакС политика Депутаты Петербурга решили узнать у губернатора сроки обновления списка ЗНОП

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 7 октября одобрили депутатский запрос Сергея Никешина к губернатору города Александру Беглову. Парламентарий отметил, что ежегодное внесение изменений в перечень территорий зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) закреплено в законодательстве города. Обычно проходит очень тщательная и большая работа по определению территорий, которые надо включить в список, добавил Никешин. 

При этом, по его словам, в 2018 и 2019 годах подготовленные поправки губернатор так и не внес на рассмотрение ЗакСа. Депутат добавил, что год назад Беглов ответил, что изменения за два года соеденены в один документ: "работаем, ждите". Парламентарий отметил, что внятных причин затягивания вопроса не предоставляется. Теперь Никешин хочет знать, когда же эти поправки губернатор внесет в парламент. 

Депутат уточнил, что сейчас подготовлены изменения по пяти тысячам адресам. В городе могли уже существовать как минимум два больших парка, добавил Никешин.

Коллеги поддержали его предложение и отметили, что важно исполнять действующее законодательство. Депутат от КПРФ Александр Рассудов поинтересовался у Никешина, сколько еще документов саботирует исполнительная власть. Парламентарий ответил, что с ходу назвать все не может - их очень много. 

Депутат от "Яблока" Борис Вишневский предложил не ждать инициативы исполнительной власти, а самостоятельно внести изменения в ЗНОП. По его словам, можно точечно и оперативно решить проблемы ряда "горячих точек". Никешин на это ответил, что при начале работы над инвентаризацией ЗНОП была договоренность, что все изменения вносятся пакетом. Если же сейчас внести какие-то точечные изменения, то исполнительной власти придется заново переделывать документ, добавил депутат. Он отметил, что необходимо вновь обратиться к губернатору и, если законопроект не будет внесен, то действовать уже другим путем. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
12:23 Заммэра Москвы считает причиной роста зараженных коронавирусом "тотальное несоблюдение масочного режима"

12:11 ЗакС отменил закон о согласовании с депутатами прокурора города

11:57 Депутаты Петербурга одобрили предложение губернатора не вести список недобросовестных организаторов ярмарок

11:55 "Проект" поделился новым видео пыток из скандально известной ИК-1 Ярославля

11:28 ЗакС согласился на установку памятника Блоку на улице Декабристов

11:24 Путин: Критика власти в интернете не запрещена

11:22 ТАСС: В крови Ивана Голунова нашли следы амфетамина

11:14 ЗакС одобрил в первом чтении изменение закона о штрафах за незаконную торговлю

11:07 Оппозиционные депутаты призвали к обсуждению роста числа заболевших коронавирусом и возможных ограничений

11:02 Pussy Riot "поздравили" Путина с днем рождения, украсив здания ФСБ и ВС РФ радужными флагами

10:54 Депутаты одобрили внесение пункта об экологическом мониторинге в Экологический кодекс Петербурга

10:45 Второй день подряд в РФ выявляют свыше 11 тысяч случаев заражения COVID-19

10:22 Депутаты Петербурга решили узнать у губернатора сроки обновления списка ЗНОП

10:21 Генпрокуратура подтвердила загрязнение Авачинской бухты нефтепродуктами и фенолом

9:51 В офисе одного из крупнейших ритуальных агентств в Москве прошёл обыск

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru