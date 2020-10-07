Депутаты Петербурга решили узнать у губернатора сроки обновления списка ЗНОП

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 7 октября одобрили депутатский запрос Сергея Никешина к губернатору города Александру Беглову. Парламентарий отметил, что ежегодное внесение изменений в перечень территорий зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) закреплено в законодательстве города. Обычно проходит очень тщательная и большая работа по определению территорий, которые надо включить в список, добавил Никешин.

При этом, по его словам, в 2018 и 2019 годах подготовленные поправки губернатор так и не внес на рассмотрение ЗакСа. Депутат добавил, что год назад Беглов ответил, что изменения за два года соеденены в один документ: "работаем, ждите". Парламентарий отметил, что внятных причин затягивания вопроса не предоставляется. Теперь Никешин хочет знать, когда же эти поправки губернатор внесет в парламент.

Депутат уточнил, что сейчас подготовлены изменения по пяти тысячам адресам. В городе могли уже существовать как минимум два больших парка, добавил Никешин.

Коллеги поддержали его предложение и отметили, что важно исполнять действующее законодательство. Депутат от КПРФ Александр Рассудов поинтересовался у Никешина, сколько еще документов саботирует исполнительная власть. Парламентарий ответил, что с ходу назвать все не может - их очень много.

Депутат от "Яблока" Борис Вишневский предложил не ждать инициативы исполнительной власти, а самостоятельно внести изменения в ЗНОП. По его словам, можно точечно и оперативно решить проблемы ряда "горячих точек". Никешин на это ответил, что при начале работы над инвентаризацией ЗНОП была договоренность, что все изменения вносятся пакетом. Если же сейчас внести какие-то точечные изменения, то исполнительной власти придется заново переделывать документ, добавил депутат. Он отметил, что необходимо вновь обратиться к губернатору и, если законопроект не будет внесен, то действовать уже другим путем.

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