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10:21

Генпрокуратура подтвердила загрязнение Авачинской бухты нефтепродуктами и фенолом

фото ЗакС политика Генпрокуратура подтвердила загрязнение Авачинской бухты нефтепродуктами и фенолом

Генеральная прокуратура отчиталась, что согласно исследованиям проб, взятых в Авачинской бухте на Камчатке, в биоматериалах превышены предельно допустимые показатели по нефтепродуктам в 4 раза, а также по фенолу - в 2,5 раза.

"Также были проведены исследования песка и воды с Халактырского пляжа и с берега бухт Большая, Средняя и Малая Лагерная на наличие следов ядовитых веществ и нефтепродуктов. Обнаружены только следы горюче-смазочных материалов в пробе воды, взятой на Халактырском пляже", - оповестили в надзорном ведомстве, уточнив, что расследование экологической катастрофы всё ещё продолжается.

6 октября в СМИ появилась информация, что на Козельском полигоне ядовитых отходов, который упоминается как одна из возможных причин загрязнения Тихого океана на Камчатке, выявили повреждение защитных сооружений. Речь идет о геомембране, которая должна защищать захороненные химикаты от размыва дождями и талыми водами. В Greenpeace располагают сведениями о том, мембрана обнажилась ещё несколько лет назад. Подтвердил факт нарушения защитного слоя и губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Ранее в интернете были опубликованы фотографии и видео, на которых зафиксировано, что на всей прибрежной территории Халактырского пляжа лежат трупы морских животных и других обитателей океана. Первыми забили тревогу сёрферы, часть из которых после купания получили ожоги роговицы глаза. Другие посетителя пляжа жаловались на кожные ожоги.

Росрыболовство возбудило административное дело.

Кроме того, исследовавшие морское дно в Авачинской бухте ученые заявили о гибели 95% морских организмов.

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