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11:07

Оппозиционные депутаты призвали к обсуждению роста числа заболевших коронавирусом и возможных ограничений

фото ЗакС политика Оппозиционные депутаты призвали к обсуждению роста числа заболевших коронавирусом и возможных ограничений

Депутат Законодательного собрания Максим Резник с трибуны парламента заявил о необходимости обеспечить петербуржцев достоверной информации о коронавирусе в городе. Он отметил, что сейчас это самая важная тема для людей. Поэтому, по его мнению, странно, что в ЗакСе это не обсуждается.

Резник добавил, что уже которую неделю в парламент не может прийти вице-губернатор Олег Эргашев, ответственный за здравоохранение. Депутат предложил не делать перерыв и провести все же заседание 14 октября, пригласив на него исполнительную власть. У петербуржцев недостаток информации - необходим диалог, добавил Резник. Он привел в пример мэра Москвы Сергея Собянина, который регулярно выходит на диалог с гражданами, "чувствует реакцию, что-то корректирует".

Поддержал коллегу депутат ЗакСа от "Яблока" Борис Вишневский. Он отметил, что в последние дни растет количество заболевших. По его словам, только из СМИ получается узнать, что если ситуация с коронавирусом ухудшится, то в городе могут ввести новые ограничения. При этом, не известно, какие и когда меры могут ввести, отметил "яблочник". 

Депутат от Партии роста Оксана Дмитриева также считает, что нельзя уходить на перерыв - стоит обсудить ситуацию. Также она отметила, что требуется соблюдать и уже принятые меры безопасности: носить маски и перчатки. Даже в зале среди депутатов не все следуют этой рекомендации, заявила Дмитриева. 

Отметим, за последние сутки в Петербурге зафиксировано 456 новых заболевших. За сутки до этого число заразившихся составило 411, еще раньше - 407. Ранее количество новых заболевших коронавирусом превысило 400 весной 2020 года. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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