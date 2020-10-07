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11:14

ЗакС одобрил в первом чтении изменение закона о штрафах за незаконную торговлю

фото ЗакС политика ЗакС одобрил в первом чтении изменение закона о штрафах за незаконную торговлю

Депутаты Законодательного собрания приняли поправки о штрафах за размещение нестационарных торговых объектов (НТО) в закон об административных нарушениях. Документ 7 октября прошел первое чтение.

Согласно законопроекту, штрафовать будут за установку НТО в непредназначенном для этого месте, если нет необходимого договора аренды. Размер взыскания составит для физических лиц 4-5 тысяч рублей, для должностных - 5-15 тысяч рублей, для юридических - 50-200 тысяч рублей. Также нарушитель может отделаться предупреждением.

Соавтор законопроекта депутат от КПРФ Александр Рассудов заявил, что предложенные изменения - это очередной этап борьбы с незаконной торговлей. Парламентарии предложили некоторые дополнения к законопроекту, на что Рассудов отметил, что документ еще будет тщательно и неспеша прорабатываться. Срок на подачу поправок установлен в один месяц.


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