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11:22

ТАСС: В крови Ивана Голунова нашли следы амфетамина

фото ЗакС политика ТАСС: В крови Ивана Голунова нашли следы амфетамина

Экспертиза показала наличие в крови журналиста Ивана Голунова наркотического вещества, известил ТАСС некий источник.

"В экспертизе Голунова, которую проводили эксперты ФСБ, есть противоречие. В выводах сказано, что в крови его не выявлено запрещенных веществ, они только обнаружены на волосах. А вот в описательной части экспертизы сказано, что в крови журналиста есть следы амфетамина", - поделился собеседник агентства.

Напомним, что задержание, избиение Голунова и подброс ему наркотиков произошли в начале июня 2019 года, и происшествие почти мгновенно получило широкий общественный резонанс. За помещенного под домашний арест расследователя "Медузы" стали публично заступаться известные коллеги по ремеслу, в его защиту собрались многочисленные митинги. Спустя несколько дней обвинения с журналиста сняли, а полицейских, участвовавших в незаконных действиях, начали преследовать по уголовным статьям о превышении полномочий, фальсификации улик и обороте наркотических средств. Экс-полицейских Акбара Сергалиева, Игоря Ляховца, Романа Феофанова, Максима Уметбатова и Дениса Коновалова обвиняют в превышении должностных полномочий, хранении наркотиков и фальсификации доказательств. Все они находятся под арестом.

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