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11:24

Путин: Критика власти в интернете не запрещена

фото ЗакС политика Путин: Критика власти в интернете не запрещена

Президент Владимир Путин интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину" заявил, что не согласен с мнением о том, что в России могут наказать за критику государства по статье об оскорблении власти в интернете.

"Критика власти у нас не запрещена, запрещено поругание символов государства - флага, герба, гимна. Издевательства над символами государства задевают каждого гражданина. Поэтому это просто защита интересов общества, и так делают в любой цивилизованной стране", - сказал Путин.

По его словам, в интернете "должны действовать такие же общечеловеческие правила и нормы, которые действуют и в обществе людей". Считает Путин оправданным и наказание за распространение "фейков и вранья, которые могут вызвать всеобщую панику", способов совершения суицида или детской порнографии.

Закон об оскорблении власти в интернете действует с 2019 года, он предусматривает штрафы от 30 до 300 тысяч рублей и арест до 15 суток. На самом деле суды в разных городах регулярно штрафуют тех, кто оставляет в соцсетях нелестные отзывы о власти, к примеру – о Путине. В Ейске в сентябре оштрафовали на 30 тысяч рублей мужчину, упрекнувшего президента в заморозке накопительной части пенсии. В Уфе активиста обязали выплатить столько же за уничижительные слова о Путине, главе Башкирии и поправкам в Конституции.

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