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11:28

ЗакС согласился на установку памятника Блоку на улице Декабристов

фото ЗакС политика ЗакС согласился на установку памятника Блоку на улице Декабристов

Законодательное собрание на заседании 7 октября в первом чтении одобрило внесение в список монументального искусства Петербурга нового места - у дома №57 по улице Декабристов. Автор документа - губернатор города Александр Беглов

Как пояснил его представитель в парламенте Юрий Шестериков, на этом месте планируется установить памятник писателю Александру Блоку. Так удастся "увековечить память о выдающейся личности путем установки посвященного ему произведения монументального искусства", уточнил Шестериков. 

Депутат ЗакСа от "Единой России" Денис Четырбок поинтересовался, учитывают ли власти, что предложенная территория входит в зеленые насаждения, а там запрещено капитальное строительство. Памятники же относятся как раз к капитальному строительству, уточнил парламентарий. Шестериков заявил, что на предложенном месте есть не только зеленые насаждения, но и "бульварчик". Представитель губернатора отметил, что есть на выбранном месте есть и другие проблемные обстоятельства, которые будут уже позже конкретно рассматриваться. Зеленые насаждения "на сегодняшний день" сносить не планируется, уточнил Шестериков. 

В доме №57 по улице Декабристов находится музей-квартира Александра Блока. Также на здании установлена мемориальная доска в память о литераторе. Он жил в этом доме с 1912 года до начала 1920 года.  


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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