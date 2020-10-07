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11:55

"Проект" поделился новым видео пыток из скандально известной ИК-1 Ярославля

фото ЗакС политика "Проект" поделился новым видео пыток из скандально известной ИК-1 Ярославля

"Проект" опубликовал очередную видеозапись с пытками заключенного, сделанную портативным регистратором сотрудника ФСИН,  работающего в печально известной ИК-1 Ярославля. На кадрах арестанта бьют резиновыми дубинками по ягодицам.

По информации издания, на видео запечатлен момент возвращения с прогулки одного из сидельцев штрафного изолятора (ШИЗО). Имя мужчины не указывается в целях безопасности. Причиной для истязательств послужила грубость зэка в адрес одного из работников колонии.

Арестанту приказали раздеться прямо в общем коридоре, где ходят как сотрудники ИК, так и другие заключенные. Он отказался, после чего его увели в комнату для воспитательных работ: там мужчину раздели и после отказа присесть уложили на стол и начали избивать.

"Проекту" удалось установить личности троих сотрудников колонии, участвовавших в пытках - Владимир Круглов, Сергей Иванов и Андрей Тихомиров. Все они более на работают в ярославской ИК-1. Лица остальных карателей также на видео хорошо видны и могли бы быть идентифицированы, если бы проводилось расследование инцидента.

"Проект" напоминает, что в обозначенной колонии пытки были систематическими, однако многие их участники не понесли никакого наказания.

Напомним, 20 июля 2018 года "Новая газета" выложила жуткое видео о тюремном быте, происходившем в стенах ИК-1 Ярославля. На видео около 10 человек пытками выбивают из заключенного Евгения Макарова показания. Дело происходило 29 июня 2017 года.

Следом, в августе 2018-го, "Новая газета" опубликовала новые видеозаписи с камер нагрудных регистраторов работников ярославской ФСИН. На одной из записей, датированной 2016 годом, заключенных заставляют бегать по коридору учреждения, по очереди нанося им телесные повреждения разной степени тяжести. Сопротивлявшихся доставляли для "профилактических бесед" в класс коррекции. В другом видео измученный пытками зэк падает в обморок. На третьем врач отказывается фиксировать побои другого арестанта.

Именно после публикации данных роликов происходящее в колонии получило широкую огласку, над сотрудниками ФСИН начались суды.


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