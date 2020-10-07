Вишневский напомнил о смерти Политковской и Славиной с трибуны ЗакСа

Депутат Законодательного собрания Петербурга от "Яблока" Борис Вишневский на заседании парламента напомнил о годовщине смерти журналистки Анны Политковской. Она погибла 14 лет назад 7 октября. Он отметил, что все эти годы люди приходят к Соловецкому камню в Петербурге, чтобы почтить ее память. Там никогда не появляется никто из чиновников и очень мало бывает депутатов, заявил Вишневский. Он добавил, что в 2020 году 7 октября также планирует прийти к Соловецкому камню в память о Политковской - журналистке, которая писала правду. Именно такие представители СМИ необходимы стране и парламенту, считает "яблочник".

Вспомнил депутат и о другой погибшей журналистке - Ирине Славиной.

- Мы же видим, во что превращается это государство. Оно превращается в утренние обыски под предлогом якобы связи с нежелательными организациями. оно превращается в фактическое доведение до самоубийства. Вот вчера хоронили в Нижнем Новгороде замечательную журналистку Ирину Славину, которую таким полицейским давлением до этого самоубийства довели, - считает Вишневский.

Напомним, Славина погибла 2 октября. Она совершила самоубийство у здания регионального управления МВД. Вместо предсмертной записки журналистка опубликовала пост в Facebook: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".

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