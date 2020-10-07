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12:59

СК возбудил уголовное дело по факту загрязнения Авачинской бухты на Камчатке

фото ЗакС политика СК возбудил уголовное дело по факту загрязнения Авачинской бухты на Камчатке

Следственный комитет возбудил уголовное делопроиводство по двум статьям УК РФ по факту загрязнения океана в Авачинской бухте на Камчатке, информирует ТАСС.

Специалисты СК изучают все возможные источники загрязнения акватории, в том числе - близлежащие полигоны.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 247, ч. 2 ст. 252 УК РФ ("Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов", "Загрязнение морской среды").

6 октября в СМИ появилась информация, что на Козельском полигоне ядовитых отходов, который упоминается как одна из возможных причин загрязнения Тихого океана на Камчатке, выявили повреждение защитных сооружений. Речь идет о геомембране, которая должна защищать захороненные химикаты от размыва дождями и талыми водами. В Greenpeace располагают сведениями о том, мембрана обнажилась ещё несколько лет назад. Подтвердил факт нарушения защитного слоя и губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Ранее в интернете были опубликованы фотографии и видео, на которых зафиксировано, что на всей прибрежной территории Халактырского пляжа лежат трупы морских животных и других обитателей океана. Первыми забили тревогу сёрферы, часть из которых после купания получили ожоги роговицы глаза. Другие посетителя пляжа жаловались на кожные ожоги.

Росрыболовство возбудило административное дело.

Кроме того, исследовавшие морское дно в Авачинской бухте ученые заявили о гибели 95% морских организмов.

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