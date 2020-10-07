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13:22

Песков о создании новых видов "Новичка": Об этом не может идти и речи

фото ЗакС политика Песков о создании новых видов "Новичка": Об этом не может идти и речи

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отрицает, что в России может вестись разработка или доработка химических веществ, передает "Медуза".

"Нет, они не могут проводиться в силу того, что Россия является участницей соответствующей Конвенции о запрещении химического оружия. Российская Федерация выполнила все свои обязательства по этой конвенции. Поэтому об этом не может идти и речи", - заявил Песков, комментируя вывозы ОЗХО о том, что в анализах Алексея Навального найдены следы токсичного вещества, схожего с "Новичком".

По словам Пескова, Россия ждет ответа Организации по запрещению химического оружия о направлении экспертов для работы по инциденту с отравлением Алексея Навального, передает ТАСС. Он сообщил, что Россия обращалась за техническим содействием, как и Германия, которая обратилась и "получила некую информацию от ОЗХО".

"Мы не знаем, какую именно информацию, мы знаем только основные очертания, которые были опубликованы, но конкретики там никакой не содержится", - сказал Песков, добавив, что "будет какое-то понимание того, что будет происходить" только "после того, как ОЗХО отреагирует".

Представитель Кремля заявил, что эксперты организации смогут увидеть в России "то, что потребуется". "Их же пригласили специально с тем, чтобы они здесь что-то увидели, речь идет о том, что Россия искренне желает пролить свет на все обстоятельства, причины и суть произошедшего в Омске", - подчеркнул Песков.

Накануне ОЗХО объявила о передаче Германии доклада по отравлению Навального, из которого следует, что в организме политика нашли вещество, схожее по структуре с формулой яда из группы "Новичок", но ранее не вносившееся в список запрещенных веществ.

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