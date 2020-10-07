На питание для школьников в Петербурге направят 5,5 млрд рублей

Глава комитета финансов Алексей Корабельников во время заседания правительства Петербурга 7 октября рассказал об исполнении поручений президента России Владимира Путина по повышению качества жизни семей с детьми, озвученных во время послания Федеральному собранию. В частности, речь идет об обеспечении учеников начальных школ горячим питанием.

Как сообщил Корабельников, на 2021 год заложено 3 млрд рублей на горячее питание для школьников с первого по четвертый класс. По подсчетам Смольного, это позволит накормить порядка 220 тысяч детей. Кроме того, еще 2,5 млрд рублей будут направлены на льготное питание других категорий обучающийся.

Также глава комитета финансов напомнил, что по поручению президента за счет федерального бюджета учителя должны получать доплаты в размере 5 тысяч рублей за классное руководство. При этом, по поручению губернатора Петербурга Александра Беглова, из бюджета города педагоги дополнительно будут получать 5247 рублей.

Более 2,5 млрд рублей планируется направить на меры поддержки для малообеспеченных семей с детьми от 3 до 7 лет.

Корабельников сообщил, что на эти цели финансирование в бюджете заложено в полном объеме.

"С уверенностью могу сказать, что все те задачи, поставленные президентом России в послании от января 2020 года, они в следующем году будут выполнены. По крайней мере, финансовые ресурсы на них заложены в полном объеме", - заключил Алексей Корабельников.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.