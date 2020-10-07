Навальный призвал ЕС ввести санкции в отношении ближайшего окружения Путина

Оппозиционер Алексей Навальный обратился к странам Евросоюза с призывом ввести экономические ограничения против высокопоставленных российских граждан, в том числе - приближенных к действующему президенту.

"Они убивают людей, потому что хотят остаться у власти. Они крадут деньги, воруют миллиарды, а по выходным летают в Берлин или Лондон, покупают дорогие квартиры и сидят в кафе. Санкции против всей страны не работают. Самое главное - ввести запреты на въезд тем, кто наживается на режиме, и заморозить их активы. Олигархи, высокопоставленные чиновники и ближайшее окружение Путина", - поделился соображениями политик в интервью газете Bild.

Некоторое время назад Bloomberg писал, что страны ЕС действительно готовят санкции из-за отравления Навального, однако они коснутся не газопровода "Северный поток - 2", а отдельных россиян. В числе ограничительных мер - заморозка активов чиновников и запрет въезда на территорию ЕС.

Санкции в отношении РФ обсудят на саммите Евросоюза, который пройдет 15-16 октября. Ранее в Организации по запрещению химического оружия известили, что в биологических образцах Навального были обнаружены следы нервно-паралитического вещества схожего с токсинами группы ядов "Новичок".