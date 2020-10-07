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13:51

Главы девяти стран поздравили Путина с днем рождения по телефону

фото ЗакС политика Главы девяти стран поздравили Путина с днем рождения по телефону

Президент Владимир Путин принимает поздравления с днем рождения от лидеров разных стран, его лично по телефону поздравили главы девяти государств, сообщили в Кремле.

Среди поздравивших Путина: президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Индии Наренда Моди, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Также Путина с днем рождения поздравили бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, бывший канцлер Германии Герхард Шредер и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

По словам представителей Кремля, в разговоре с каждым из лидеров "лидеров затрагивались вопросы развития двусторонних отношений, а также актуальные региональные проблемы" Так, в разговоре с главами стран СНГ Путин обсудил военные конфликт в Нагорном Карабахе и протесты в Киргизии.

7 октября Путину исполняется 68 лет.

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