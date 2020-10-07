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13:59

В Перми суд отменил другороссу штраф за акцию в поддержку Хабаровска

фото ЗакС политика В Перми суд отменил другороссу штраф за акцию в поддержку Хабаровска

Пермский краевой суд отменил штраф в размере 10 тысяч рублей, назначенный активисту "Другой России" Роману Шипицину за участие в несанкционированной акции солидарности с Хабаровским краем, проинформировали в пресс-службе незарегистрированной партии.

Шипицину инкриминировали "протестную" часть 5 статьи 20.2 КоАП из-за шествия в поддержку дальневосточных протестующих, которое прошло в Перми 19 июля. В ходе мероприятия другоросс не скандировал никаких лозунгов и не нёс в руках плакатов.

Акции в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на прекращаются в регионе с момента его ареста 11 июля. Примечательно, но фигурантами различного рода разбирательств из-за протестной активности стали жители не только упомянутого региона, но также Екатеринбурга, Челябинска, Воронежа, Сочи, Перми, Иркутска, Новосибирска и других городов.

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