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14:22

МВД выступает за увеличение штрафов за повторные нарушения ПДД

фото ЗакС политика МВД выступает за увеличение штрафов за повторные нарушения ПДД

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации заявил, что нужно увеличивать штрафы за повторное нарушение правил дорожного движения, передает "Интерфакс".

"Наша позиция проста и прозрачна: при повторном нарушении необходимо ужесточать и увеличивать штрафные санкции. Величина штрафа в размере 100 рублей - это уже какой-то анахронизм", - сказал Колокольцев.

Однако, добавил министр, за впервые совершенные нарушения наказывать особо строго не нужно. Это касается "тех направлений, где не столь велика опасность от последствий их совершения", пояснил Колокольцев.

"Те нарушения, которые напрямую касаются общественной безопасности, (...), которые могут принести несоизмеримый вред интересам граждан и их здоровью, конечно, здесь суммы штрафные необходимо увеличивать. Например, в области безопасности движения", - добавил министр.

Часто нарушители правил дорожного движения не перестают нарушать даже после десятка штрафов, поэтому нужно "разрабатывать более серьезные меры воздействия", считает Колокольцев. "Чтобы гражданин просто для себя сделал вывод, что либо он лишится водительского удостоверения, либо будет вести законопослушный образ жизни", - отметил он.

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