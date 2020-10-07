"Мы жестко держим дистанцию": Макаров отказался оценивать конфликт между ЦИК и ГИК

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров отозвался о разногласиях Центризбиркома и Городской избирательной комиссии, заявив, что вверенный ему орган госвласти держится в стороне от данного вопроса, поскольку не в праве давать оценку ситуации.

"Санкт-Петербургская избирательная комиссия работает в строгом соответствии с федеральным законодательством. Мы жестко держим дистанцию. Мы всегда работали, работаем и будем работать с любым составом Санкт-Петербургской избирательной комиссии", - цитирует председателя ЗакСа "Петербургский дневник".

Глава ЦИК Элла Памфилова предложила ГИК самораспуститься из-за довыборов в горпарламент, которые так и не прошли.

"Избирательная система нашей России полностью независима, и парламент никогда не будет вмешиваться в работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Я не считаю себя вправе давать оценки и с уважением отношусь к позиции Центральной избирательной комиссии и ее председателя Эллы Памфиловой", - отчитался Макаров.

Предложенную Памфиловой инициативу поддержала депутат Партии Роста Оксана Дмитриева. В свою очередь её коллега по ЗакСу - вице-спикер Сергей Соловьёв - нареканий в работе ГИК не узрел.

Напомним, 30 сентября ЦИК выразил недоверие главе Горизбиркома Петербурга Виктору Миненко. Памфилова предложила членам ГИК сложить с себя полномочия по собственному желанию.

В тот же день члены избиркома отозвались на замечания Памфиловой, подробнее – в материале ЗАКС.Ру.

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