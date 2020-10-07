18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:47

Резник: Политика Смольного - "авось помрет немного"

фото ЗакС политика Резник: Политика Смольного - "авось помрет немного"

Беспартийный депутат Законодательного собрания Максим Резник 7 октября высказался против перерыва в заседаниях парламента. По его словам, ЗакС должен собраться 14 октября для обсуждения ситуации с коронавирусом, а не отменять заседание. Необходимо пригласить представителей исполнительной власти, чтобы озвучить в прямом эфире ответы на интересующие петербуржцев вопросы, заявил Резник. 

- Давайте убедим Смольный, вы убедите Смольный, "Единая Россия", что это в интересах города, в интересах "Единой России", в интересах Смольного - естественный нормальный разговор. Главная цель - ответы на вопросы депутатов в прямом эфире, чтобы максимальное число людей могло увидеть эти ответы, - заявил парламентарий.

По его словам, так удастся избавиться от большинства слухов. В противном случае все выглядит так, будто администрация губернатора просто надеется, что от коронавируса умрет не очень много людей, считает депутат:

- Вся политика выглядит так: авось помрет немного - вот лозунг политики Смольного. Провалилась политика. Много, умирает много людей. Как мы можем об этом не говорить?

Поддержали Резника и другие оппозиционеры. В частности, глава фракции Партии роста Оксана Дмитриева отметила, что ситуация сейчас сложнее, чем в "первую волну". Отчасти от того, что уже вряд ли получится ввести максимум ограничений - есть экономические барьеры, заявила Дмитриева. Она предложила новую возможную корректировку бюджета и закупку необходимых медицинских препаратов и аппаратуры.

Однако, большинство парламентариев все же проголосовали за перерыв в заседаниях. В следующий раз депутаты должны собраться в ЗакСе 21 октября. 

Напомним, в последние трое суток количество заболевших коронавирусом в день превышает 400 человек. В прошлый раз такие цифры были весной 2020 года, когда ввели различные ограничения. Сейчас правительство пока не планирует принятие каких-либо ограничительных мер, сказал накануне вице-губернатор Евгений Елин. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что город находится в непростой ситуации и должен быть готов ко всему. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:48 Анатолий Чубайс ушёл на самоизоляцию из-за положительного теста на COVID-19

18:37 Глава Камчатки обещал рекультивировать Козельский полигон на фоне загрязнения Авачинской бухты

18:11 Центр "Э" пытался проникнуть в штаб Навального в Кургане из-за акции в честь дня рождения Путина

18:05 ЗакС и возвращение коронавируса

17:42 У ТРК "Галерея" заметили горящего человека

17:36 Владельцы петербургских ТЦ пожаловались на Смольный в УФАС

17:34 Расходы ТФОМС Петербурга в 2021 году могут достигнуть 122 млрд рублей

17:02 Baza: Россия объявила Светлану Тихановскую в уголовный розыск

16:27 Главу отдела кадров районной полиции Петербурга уличили в перечислении зарплат "мертвым душам"

15:55 В Петербурге провели более 3 млн ПЦР-тестов на коронавирус

15:26 Яровая предлагает установить ответственность за реабилитацию нацизма в интернете и СМИ

15:18 В Смольном обсудили проблемы транспортной реформы

14:52 В Петербурге свободно лишь 858 коек для пациентов с коронавирусом

14:51 Вслед за ЛЭТИ на дистанционное обучение из-за COVID-19 переходит СПбГУ

14:47 Резник: Политика Смольного - "авось помрет немного"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru