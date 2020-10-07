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15:26

Яровая предлагает установить ответственность за реабилитацию нацизма в интернете и СМИ

фото ЗакС политика Яровая предлагает установить ответственность за реабилитацию нацизма в интернете и СМИ

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предлагает ужесточить ответственность по статьям о реабилитации нацизма, передает "Интерфакс".

Ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) Яровая предлагает дополнить положениями об ответственности за нарушение с использованием интернета. Это коснется ответственности "за отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны".

Второй законопроект касается ст. 13.15 КоАП (злоупотребление свободой СМИ). Яровая предлагает дополнить ее ч. 4.1, которая установила бы ответственность для юрлиц за "публичное распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, либо одобряющей преступления, установленные указанным приговором, а равно за публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны".

Накануне, 6 октября, законопроекты Яровой получили положительные отзывы комиссии правительства по законопроектной деятельности.

Статья о реабилитации нацизма была внесена в Уголовный кодекс в 2014 году. В 2020-м по ней возбудили более десятка дел из-за публикации на сайте "Бессмертный полк – онлайн" фотографий нацистских лидеров, в том числе Адольфа Гитлера, Генриха Гиммлера, а также перешедшего на сторону нацистов генерала Андрея Власова. Одного фигуранта дела оштрафовали на 120 тысяч рублей, другого – приговорили к 200 часам обязательных работ.

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