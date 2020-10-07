В Смольном обсудили проблемы транспортной реформы

На заседании правительства Петербурга 7 октября губернатор Александр Беглов обратился к вице-губернаторам Максиму Соколову и Эдуарду Батанову с вопросами по готовности к запланированной на 2022 год транспортной реформе. Градоначальник поинтересовался, имеется ли у чиновников понимание, как будет финансироваться запланированная программа преобразований.

Четкого ответа профильные вице-губернаторы представить не смогли, сообщив, что не все документы и решения готовы для точного прогноза. "Там надо балансировать 2023 год, но 2022 просматривается. Время для балансировки 2023 года у нас есть", - сообщил вице-губернатор Эдуард Батанов.

По словам вице-губернатора Максима Соколова, на сегодняшний день в бюджете отражены не все мероприятия, которые необходимы для будущей полной работы новой транспортной модели. "Здесь тоже потребуется решение в течение ближайшего времени, чтобы они нашли свое отражение. В противном случае автобусы поедут, но инфраструктура будет готова не в полном объеме, - поделился своим прогнозом чиновник. - Пока полного решения у нас в бюджете нет". Эдуард Батанов уточнил, что правительство ждет от комитетов по транспорту и по развитию транспортной инфраструктуры необходимые обоснования и расчеты.

Губернатор напомнил и о других проектах, требующих планирования финансирования. "У нас с вами есть транспортная реформа, у нас есть вопросы по переработке мусора, вопросы по строительству метро. И если мы в следующем году закладываем одну цифру, то сами понимаем, какие нам средства нужны еще для строительства метро в последующие годы... Мы понимаем, где мы возьмем эти средства?" - спросил Беглов.

"Да, понимание есть", - ответил ему Батанов. Максим Соколов уточнил: "Понимание, может быть, и есть, что это необходимо предусмотреть, но цифр пока нет".

"Сейчас мы выбьем из федерации все что можно и все что нельзя, а сами сдуемся и не сможем получить эти деньги, потому что не сможем профинансировать. <...> Мы должны видеть на три года развитие нашего города. И где мы возьмем деньги для развития", - заявил губернатор и поручил членам правительства подготовить доклад для него по этой теме до конца недели.

Напомним, транспортная реформа изначально должна была быть реализована в 2020 году, однако из-за эпидемии коронавируса она была перенесена на июль 2022 года. Транспортная реформа подразумевала упразднение маршруток в Петербурге в нынешнем виде, сокращение доли наземных социальных маршрутов, замену кондукторов на контролеров. Также Смольный намеревался заключить новые контракты с перевозчиками по итогам конкурсов.

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