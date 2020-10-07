В Петербурге провели более 3 млн ПЦР-тестов на коронавирус

Губернатор Петербурга Александр Беглов после заседания рабочей группы госсовета по борьбе с коронавирусом заявил, что в Петербурге проведено 3,1 млн ПЦР-исследований на COVID-19, сообщили в Смольном.

По словам Беглова, охват тестирования в Петербурге "намного превышает уровень в среднем по стране". "В день проводится порядка 22 тысяч исследований, пиковые значения достигают 28 тысяч тестов в сутки", - сказал Беглов.

Он заявил о необходимости повышать эффективность проводимого тестирования: например, целенаправленно вести диагностику в группах риска, например, среди заболевших ОРВИ. Из резервного фонда городского правительства выделено 164,2 млн рублей на тест-системы для лабораторной диагностики для медорганизаций.

Напомним, ранее стало известно, что в Петербурге для пациентов с коронавирусом сейчас свободны лишь 858 коек. Тем временем заболеваемость в городе растет, в последние пару дней регистрировалось более 400 новых случаев заражения в сутки.

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