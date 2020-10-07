Расходы ТФОМС Петербурга в 2021 году могут достигнуть 122 млрд рублей

Расходы Территориального фонда ОМС Петербурга в 2021 году могут составить 122 млрд рублей, заявил губернатор Александр Беглов на заседании городского правительства.

По словам Беглова, большая часть этих средств - субвенции Федерального фонда ОМС: Петербург расчитывает получить от него 94,9 млрд рублей. Из бюджета города в фонд поступит 18,4 млрд рублей, еще 8-9 млрд ТФОМС планирует получить за счет межтерриториальных расчетов и прочих поступлений.

Беглов отметил, что в Петербурге расходы на одного пациента выше, чем в среднем по России. По его словам, в будущем расходы могут превысить 19,4 тысяч рублей при среднероссийском показателе менее 13 тысяч.

"Мы на сегодняшний день находимся в непростой ситуации, положение в городе усложняется, поэтому нам нужно быть готовым к разворачиванию абсолютно любых событий", - отметил Беглов.

Говоря о борьбе с коронавирусом, Беглов подчеркнул, что успехи в этом зависят от финансовой стабильности городской системы ОМС. При этом он отметил, что структура расходов в условиях эпидемии осталась стабильной, и жалоб на финансирование здравоохранения в рамках ОМС не поступало.

Беглов сообщил, что расходы на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в Петербурге в 2021 году будут увеличены до 12,7 млрд рублей. Также финансирование по одной из статей – нацпроект "Борьба с онкологическими заболеваниями" - в 2021 году составит 12,4 млрд рублей. В целом ожидается, что объем территориальной программы ОМС в следующем году составит 112,8 млрд рублей.

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