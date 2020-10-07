Владельцы петербургских ТЦ пожаловались на Смольный в УФАС

Предприниматели, владеющие петербургскими торговыми комплексами, обратились в управление ФАС по городу с просьбу проверить исполнение закона о налоговых льготах для пострадавшего от COVID-19 бизнеса, делится РБК. Согласно коллективному письму, направленному на имя главы подразделения службы Вадима Владимирова, руководители ТЦ полагают, что в существующей трактовке документ не позволяет рассчитывать на поддержку многим представителям отрасли.

Закон позволяет арендодателям уменьшать сумму налога на имущество организаций, подлежащего уплате в городской бюджет за 2020 год, на величину, которая равна 50% суммы налога на имущество организаций за второй квартал. Примечательно, но воспользоваться этим правом могут только те компании, у которых в ЕГРЮЛ на 1 марта в качестве основного вида экономической деятельности указан код 68.20.2 "Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом", уточняет РБК.

В то же время владельцы ТЦ указывают на то, что с учётом специфики деятельности для многих торговых комплексов используются другие коды ОКВЭД. В связи с этим предприниматели призывают Смольный привести городское законодательство в соответствие с федеральным, чтобы налоговыми льготами могли воспользоваться больше ТК.