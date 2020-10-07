У ТРК "Галерея" заметили горящего человека

Спасатели получили вызов о горящем человеке у ТРК "Галерея", полиция проверяет информацию о случившемся, передает "Фонтанка.ру".

По словам представителей управления МЧС по Петербургу, сигнал они получили около 16:50. Очевидцы сообщили о горящем мужчине у дома 30 по Лиговскому проспекту. Мужчина был найден без сознания "с обгоревшими элементами тела", его осматривают медики. BAZA без ссылки на источник утверждает, что у мужчины ожоги 45% тела.

На место выехали сотрудники полиции и следственного комитета.

О случившемся рассказывают также очевидцы в группе "ДТП и ЧП" во ВКонтакте. Пятый канал опубликовал видео с моментом инцидента, на котором видно, что пострадавший держит плакат.

Обновлено 17:57 По данным "Фонтанки", пострадавший – 70-летний мужчина, проживающий в Московском районе. Сообщается, что он руководит фирмой, которая занимается арендой и управлением нежилой недвижимостью. Офис фирмы находится примерно в километре от "Галереи", на Лиговском проспекте. Скорая увезла пострадавшего в ожоговый центр НИИ имени Джанелидзе.