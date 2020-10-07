ЗакС и возвращение коронавируса

В повестке Законодательного собрания 7 октября вопросов, которые касаются коронавируса, не было, но некоторые оппозиционные депутаты тему все же подняли. Они настаивали на проведении заседания с правительством города: петербуржцы должны знать всю информацию о ситуации с COVID-19 и возможном возобновлении ограничений.

Первым эту мысль высказал беспартийный депутат Максим Резник. Он обратил внимание коллег на отсутствие в повестке хотя бы одного вопроса, касающегося коронавируса. Хотя сейчас именно эта проблема больше всего волнует петербуржцев, заявил Резник.

С 4 октября суточное количество новых случаев заражения коронавирусом в Петербурге превышает 400 человек. По официальным данным, 6 октября выявлено 456 новых больных COVID-19. В последний раз цифры поднимались до этой отметки в мае 2020 года. Тогда в Петербурге ввели ограничения по противодействию заболеванию: закрыли кафе, рестораны, фитнес-клубы, бассейны и другое, а также запретили проводить массовые мероприятия. Сейчас в городе все работает и действует только рекомендация носить средства индивидуальной защиты в общественных местах.

Депутат от "Яблока" Борис Вишневский на заседании ЗакСа 7 октября напомнил, что весной о новых ограничениях становилось известно очень внезапно.

- Постановление правительства №121, пресловутое, в которое раз 25 вносились изменения, как правило, появлялось в пятницу вечером в новой редакции. Заранее не было известно ничего о планах правительства города, что оно будет делать для борьбы с эпидемией, - напомнил Вишневский.

Он отметил, что сейчас тоже неизвестно, когда и какие меры правительство планирует вводить. Именно этих сведений не хватает петербуржцам, уверен Резник. Он отметил, что ясности не внес и губернатор Александр Беглов, который провел заседание правительства как раз в день заседания ЗакСа. Обычно правительство встречается по вторникам, а не средам. Беглов на заседании заявил, что ситуация в городе ухудшается:

- Мы на сегодняшний день находимся в непростой ситуации, положение в городе усложняется, поэтому нам нужно быть готовым к разворачиванию абсолютно любых событий.

Резник заявил, что необходимо пригласить в парламент правительство и задать все вопросы, которые интересуют граждан - это поможет информировать их и избавиться от большинства слухов. В противном случае все выглядит так, будто администрация губернатора просто надеется, что от коронавируса умрет не очень много людей, считает депутат.

- Вся политика выглядит так: авось помрет немного - вот лозунг политики Смольного. Провалилась политика. Много, умирает много людей. Как мы можем об этом не говорить? - задался вопросом Резник.

Парламентарий от "Единой России" Денис Четырбок напомнил беспартийному коллеге, что он может направлять запросы в правительство, если нужны ответы на какие-то вопросы. Сам единоросс, по его словам, так и делает:

- Вы как депутат Законодательного собрания вправе, если жители обращаются, запросить требуемую информацию в оперативном штабе, который возглавляет Пикалев, у вице-губернатора Эргашева. Я могу сказать, что в мой адрес, в том числе через социальные сети, обращаются жители с вопросами о работе детских садов, о возможности введения дистанционного обучения, еще целый ряд вопросов. Я их оперативно адресую ответственным должностным лицам, получаю информацию и дальше довожу до сведения жителей.

Четырбок, как и другие представители "Единой России", идею пригласить представителей исполнительной власти и обсудить "вторую волну" коронавируса не поддержал, зато за нее высказались некоторые оппозиционеры. Встречу с правительством можно провести вместо запланированного перерыва в заседаниях - 14 октября, заявил парламентарий от "Справедливой России" Алексей Ковалев:

- В этот день, может быть, не заниматься рассмотрением законопроектов, а посвятить это все часу правительства с тем, чтобы выяснить итоги работы комиссии Минздрава, как к этому относится наше правительство и чего нам ждать сегодня на их взгляд в условиях новой волны коронавируса.

За отказ от перерыва высказалась и глава фракции Партии роста Оксана Дмитриева. Она считает, что в Петербурге складывается сложная ситуация.

- Выбрать оптимальный набор мер может быть более сложной задачей, чем она была при "первой волне", потому что уже есть определенные барьеры на пути введения новых ограничений с экономической точки зрения, - заявила Дмитриева.

Она не исключает, что какие-то ограничительные меры ввести все же придется - их и требуется определить. Также, считает Дмитриева, надо сформировать понимание, в какие сроки и как проходит вакцинация от коронавируса, какие дополнительные медицинские препараты и технику необходимо закупить для больниц.

Осудил выступления коллег от фракций "Яблоко" и Партии роста депутат от "Единой России" Андрей Анохин. По его мнению, они используют пандемию для своих политических целей. Депутат заявил, что сейчас исполнительная власть в городе изо всех сил борется с коронавирусом.

- Нагрузка на врачей, на систему здравоохранения, на систему города колоссальная, просто колоссальная. За историю Санкт-Петербурга ни один губернатор и представитель исполнительной власти не несли такой нагрузки моральной, этической, как происходит сегодня. И вот здесь вот так выходить, говорить об этом… Ну это свинство, в прямом смысле - свинство, - считает Анохин.

Не понравился ему и комментарий Дмитриевой о том, что в зале заседаний ЗакСа многие парламентарии сидят без медицинских масок и перчаток. Это не стоит озвучивать с трибуны - лучше по-человечески подойти к человеку и все сказать, считает Анохин. Не понравилось, судя по всему, высказывание Дмитриевой и депутату от КПРФ Александру Рассудову. Он отметил, что сама глава фракции Партии роста по коридорам парламента ходит без маски.

Точку в спорах решил поставить спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. Он пространно рассуждал о предложениях оппозиции и все же настоял на перерыве в заседаниях. При этом, Макаров заявил, что это взвешенное решение, и намекнул на проведение все же заседания с правительством после перерыва, а пока все отправляются "работать на земле":

- Работаем на территориях, работаем с избирателями, волонтерим, все делаем… В том числе и готовим... Юрий Борисович (Шестериков, представитель губернатора в ЗакСе - прим. ЗАКС.Ру), вы слушали, да, выступление всех коллег? То, о чем мы с вами говорили еще две недели назад… В том числе и готовим это мероприятие.

текст: София Саттарова / фото: Михаил Масленников

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