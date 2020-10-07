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7 октября, 18:37

Глава Камчатки обещал рекультивировать Козельский полигон на фоне загрязнения Авачинской бухты

фото ЗакС политика Глава Камчатки обещал рекультивировать Козельский полигон на фоне загрязнения Авачинской бухты

Глава Камчатского края Владимир Солодов на встрече с представителем российского отделения "Гринпис" Василием Яблоковым заявил, что Козельский полигон ядохимикатов рекультивируют вне зависимости от того, была ли утечка хранящихся там токсичных веществ или нет, сообщается на сайте регионального правительства.

Яблоков при обсуждении экологической катастрофы в Тихом океане отметил, что "независимо от результатов исследований, всё равно необходимо рекультивировать Козельский полигон".

"Это не обсуждается. Это будет сделано", - ответил Солодов.

Яблоков пояснил, что на полигоне могла произойти разгерметизация. "Химикаты могли попасть в грунтовые воды, а так как пористость высокая, и полигон расположен на склоне, они могли вытечь к подножию вулкана и протечь в реку Налычева. Как я понимаю, химикаты могут быть вообще не видны, не пахнуть, но так губительно воздействовать", - сказал представитель "Гринпис".

7 октября Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту загрязнения Авачинской бухты на Камчатке. Напомним, ранее там на пляже заметили сотни трупов морских животных, серферы жаловались на ухудшение здоровья при контакте с водой: у них жгло глаза, на коже появлялась аллергическая реакция, начиналась тошнота, поднималась температура.

Исследовавшие дно в бухте ученые заявили о гибели 95% морских организмов.

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