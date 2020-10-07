Чиновница объяснила обмороки школьников в Великих Луках торжественностью момента

Начальник управления образования администрации Великих Лук в Псковской области Татьяна Лозницкая заявила, что причиной массового недомогания детей на линейке в школе № 7 могли стать торжественность момента и речи патриотической направленности, сообщается на сайте городской администрации.

5 октября на линейке в школе в честь присвоения ей имени пограничника Антона Злобина 13 детей почувствовали недомогание, их госпитализировали. Трое потеряли сознание, другие жаловались на головокружение, слабость, озноб и тошноту. Двое детей попали в реанимацию в тяжелом состоянии, другие были в состоянии средней тяжести.

"Мероприятие было торжественным, звучали речи патриотической и нравственной направленности, особенная музыка. Это было серьёзное, волнительное мероприятие. При таких обстоятельствах один ребёнок мог почувствовать недомогание, и уже рядом с ним стоящий ученик отнёсся к своему самочувствию внимательнее, чем обычно, более подозрительно", - сказала Лозницкая.

Она продолжила цепочку, пояснив, что педагоги "с повышенным вниманием" следили за учениками, спрашивали, нормально ли те себя чувствуют, "а после такого вопроса все невольно начинают задумываться о своём самочувствии".

"И уже кажется, что особенное, взволнованное состояние – не от торжественности момента, а от плохого самочувствия. Считаю, что все эти факторы могли повлиять. Это мое мнение, оно основано на очевидности, я сама там была", - утверждает чиновница.

Тем временем Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.