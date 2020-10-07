У Гостиного двора задержали активистов в масках Путина

У станции метро "Гостиный двор" 7 октября задержали трех активистов, сообщил ЗАКС.Ру один из них Владимир Василенко. Он рассказал, что они в масках президента Владимира Путина раздавали листовки с поздравлением его с днем рождения. Василенко, по его словам, раздавал листочки с надписью "Лучший подарок – это ваши налоги! Навечно ваш В.В. Путин".

Сотрудники полиции заявили активистам, что они нарушили режим повышенной готовности, сообщил Василенко. Он добавил, что сотрудники правоохранительных органов у всех сфотографировали паспорта и сказали, что ими интересуется госбезопасность. Сейчас задержанных везут в 28 отдел полиции, уточнил активист.

Напомним, Путин родился 7 октября 1952 года. В 2020 году ему исполнилось 68 лет. Ранее в Конституцию России внесли изменения, по которым Путин еще два раза может переизбираться на пост президента страны.

Фото: SotaVision