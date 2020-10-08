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9:26

В Москве задержали участников Pussy Riot, развесивших на зданиях ФСБ, суда и АП радужные флаги

фото ЗакС политика В Москве задержали участников Pussy Riot, развесивших на зданиях ФСБ, суда и АП радужные флаги

Минувшим вечером столичные правоохранители задержали участников Pussy Riot Василия Андрианова и Елизавету Дидерих, вывесивших радужные флаги на здания ФСБ, аппарата главы государства, Верховного суда РФ и других ведомств, уведомляет "Апология протеста".

"Задержали Василия Андрианова и Елизавету Дидерих. И сейчас пытаются задержать Софеева Александра", - отчитался адвокат Леонид Соловьев.

В разговоре с "Дождем" Мария Алёхина сообщила, что полицейские пытались попасть домой к её матери, надеясь застать акционистку там.

На Андрианова и Дидерих составили протоколы по классической протестной статье о нарушении правил участия в акции (ст. 20.2 КоАП), поделились в "ОВД-Инфо".

Напомним, вчера утром участники Pussy Riot провели акцию, приуроченную ко дню рождения Владимира Путина, "украсив" здания ФСБ, администрации президента, ВС РФ, ОВД "Басманный" и Министерства культуры флагами с ЛГБТ-символикой.

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