18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

9:55

Разработчиков российской вакцины от COVID-19 предложили выдвинуть на Нобелевскую премию

фото ЗакС политика Разработчиков российской вакцины от COVID-19 предложили выдвинуть на Нобелевскую премию

Ученых российского Национального центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, разработавших первую в мире вакцину от COVID-19, необходимо выдвинуть на соискание Нобелевской премии в 2021 году, уверены члены думского комитета по охране здоровья, уведомляет РИА "Новости".

Замглавы комитета Леонид Огуль полагает, что отечественная разработка является научным открытием мирового масштаба, поскольку препарат послужит на благо всего человечества.

"Изобретение вакцины от новой коронавирусной инфекции, которой на сегодняшний день заражено почти 36 млн человек в мире и более миллиона погибло, - это настоящий прорыв в области науки и медицины. И конечно, я очень рад, что этот прорыв обеспечили наши российские ученые. Думаю, что их труд должен быть отмечен всем мировым сообществом", - думает Огуль.

Мнение Огуля разделяет и его коллега по комитету Борис Менделевич, увеоенный в том, что Нобелевскую премию всенепременно следует присудить отечественному препарату.

Антивирусная вакцина, разработанная в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа. Старт массовой вакцинации намечен на октябрь, при этом одновременно пройдет третья фаза клинических исследований вакцины. Препарат "Спутник V" уже поступил в гражданский оборот.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
11:25 ФБК просит ФСБ возбудить дело о производстве запрещенных токсинов из-за отравления Навального

11:11 Скончался бывший член Совета Федерации Владимир Долгих

10:58 Глава ГИК Миненко: Надо продолжить работу в текущем режиме

10:50 Бондаренко поучаствовал в высадке клёнов в Парке 300-летия

10:25 Рогозин надеется, что его советника Сафронова оправдают

9:55 Разработчиков российской вакцины от COVID-19 предложили выдвинуть на Нобелевскую премию

9:26 В Москве задержали участников Pussy Riot, развесивших на зданиях ФСБ, суда и АП радужные флаги

7 октября, 20:54 СМИ: Блогеры и СМИ писали новости о "подарках" ко дню рождения Путина по сигналу Кремля

7 октября, 20:27 Парламент Киргизии начал процедуру импичмента президента Жээнбекова

7 октября, 20:14 В Петербурге прошла акция памяти Анны Политковской

7 октября, 20:10 Смольный снова скорректировал бюджет на 2020 год

7 октября, 19:49 Двух активистов в Петербурге задержали из-за велосипеда

7 октября, 19:25 Первым сотрудника Боткинской больницы ввели российскую вакцину от коронавируса

7 октября, 19:13 У Гостиного двора задержали активистов в масках Путина

7 октября, 18:59 Чиновница объяснила обмороки школьников в Великих Луках торжественностью момента

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru