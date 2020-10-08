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10:25

Рогозин надеется, что его советника Сафронова оправдают

фото ЗакС политика Рогозин надеется, что его советника Сафронова оправдают

Руководитель государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин выразил надежду, что его советника, бывшего журналиста "Коммерсанта" Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, полностью оправдают. Своими переживаниями чиновник поделился в интервью Андрею Ванденко в рамках спецпроекта ТАСС "Первые лица".

Помощником Рогозина Сафронов, по его же словам, "останется до решения суда". "Надеюсь, оправдательного", - уточнил глава "Роскосмоса".

В "предательство" экс-журналиста управленец не верит, однако допускает, что постфактум следственных мероприятий "может быть доказано другое".

"Тогда и будем делать выводы в отношении, в том числе, людей, которые обязаны вовремя предупреждать руководство госкорпорации о тех, кто хочет получить работу в наших рядах", - заключил Рогозин.

Сафронов арестован по обвинению в госизмене. По версии следствия, его якобы завербовали чешские спецслужбы, на которые он работал несколько лет. Сам Сафронов вину отрицает и считает свое преследование связанным с журналистской деятельностью. Ранее следователь ФСБ предлагал ему заключить досудебное соглашение в обмен на имена источников.

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