Бондаренко поучаствовал в высадке клёнов в Парке 300-летия

В петербургском Парке 300-летия появилась аллея из 75 клёнов, заложенная в честь памятной даты - 75-летия со Дня Победы, проинформировали в Смольном.

Параллельно создатели аллеи отметили 25-летие появления первых насаждений в парке.

Как отметил присутствовавший при высадке деревьев вице-губернатор Николай Бондаренко, за первые восемь лет существования в парке посадили свыше 5 тысяч деревьев и 5 тысяч кустарников, невзирая на сложности с почвой.

Первую аллею из 300 деревьев на территории будущего парка заложили в ещё 1995 году, к 2003 году парк благоустроили и засыпали плодородным грунтом. Сейчас в парке растет почти 7 деревьев.

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